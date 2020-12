ELECTRONIC ARTS : rachète Codemasters pour 1,2 milliard de dollars

© AOF 2020

Les opérations de fusions & acquisitions se multiplie dans le secteur des jeux vidéo. Electronic Arts a annoncé le rachat de son concurrent britannique pour 1,2 milliard de dollars de valeur d'entreprise. Le groupe américain propose 604 pence en numéraire, ce qui représente une prime d'un peu plus de 13% par rapport au dernier cours de clôture. Un autre éditeur de jeux vidéo américain, Take-Two, avait offert 485 pence par titre le 6 novembre. Codemasters est connu en particulier pour son jeu de course automobile, Formula One.Du fait de l'offre d'Electronic Arts, qu'il juge mieux disante, le conseil d'administration du groupe britannique a retiré son soutien à celle de Take-Two. Il recommande à l'unanimité celle d'Electronic Arts.EA estime qu'il peut contribuer à améliorer les performances de Codemasters en tirant parti de sa grande expertise dans les services en direct, l'analyse des données des jeux et la technologie.L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année civile 2021.