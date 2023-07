Electronic Arts Inc. a dévoilé son premier produit sous la nouvelle marque EA SPORTS FCaa¢, EA SPORTS FC24, qui sera lancé dans le monde entier le 29 septembre 2023. Lors d'un événement mondial à Amsterdam, la star de couverture a été révélée comme étant l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, qui a fait une apparition surprise aux côtés d'autres superstars du Worldacos Game, notamment Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges, Alex Scott et bien d'autres encore. Les annonces ont porté sur trois nouvelles technologies de pointe utilisant des données de match réelles pour offrir un jeu réaliste, ainsi que sur la réunion de footballeurs et de footballeuses sur le même terrain, une première mondiale pour Ultimate Team.

Electronic Arts a présenté la bande-annonce de gameplay d'EA SPORTS FC 24, qui met en avant le réalisme révolutionnaire offert par HyperMotion V, qui utilise les données volumétriques de plus de 180 matchs professionnels de football masculin et féminin pour offrir des mouvements et des animations révolutionnaires et fidèles au football. EA SPORTS FCaa¢ 24 sera disponible le 29 septembre 2023, avec un accès anticipé grâce à l'Ultimate Edition disponible à partir du 22 septembre 2023. Les précommandes sont désormais disponibles pour EA SPORTS FCaa¢ 24 qui sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Les fans qui précommanderont l'Ultimate Edition avant le 22 août recevront un certain nombre d'avantages pour les joueurs, notamment un objet UEFA Champions League Ultimate Teamaa¢ Hero non échangeable en novembre. EA SPORTS FCaa¢ 24 porte le réalisme en jeu à un niveau supérieur EA SPORTS a changé la façon dont les gens jouent et apprécient le football, et de nouvelles technologies de pointe permettront à EA SPORTS FCaa¢ 24 d'offrir un réalisme inégalé lors de chaque match. EA SPORTS FCaa¢ 24 comprendra : HyperMotionV, la plus grande avancée en matière de réalisme à ce jour, qui traduit le rythme et la fluidité du football réel dans The Worldacos Game en utilisant des données volumétriques provenant de plus de 180 matches de football professionnel masculin et féminin, ce qui permet de refléter les mouvements réels dans le jeu plus que jamais auparavant.

Les PlayStyles optimisés par Opta dimensionnent les athlètes, allant au-delà des classements globaux pour donner vie aux capacités sur le terrain qui rendent les joueurs spéciaux. Chaque PlayStyle donne aux joueurs des capacités uniques que vous pouvez voir et sentir et qui rendent leur façon de jouer plus authentique. Un moteur Frostbiteaa¢ amélioré donne au jeu The Worldacos Game des détails réalistes, apportant un nouveau niveau d'immersion grâce à des modèles de joueurs redessinés, des animations plus fluides et des caractéristiques visiblement uniques qui rendent chaque joueur spécial.

Les kits se déplacent désormais comme des matériaux réels, réagissant à la foulée des joueurs, se déplaçant lorsqu'ils changent de direction et se déplaçant avec eux lorsqu'ils jouent.