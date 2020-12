Electronic Arts : accord en vue du rachat de Codemasters

Electronic Arts a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le conseil d'administration de Codemasters en vue de faire l'acquisition du concepteur britannique de jeux vidéo.



Aux termes de l'accord, les actionnaires de Codemasters recevront 604 pence en cash pour chacune de leurs actions, ce qui correspond à une valeur d'entreprise totale de l'ordre de 1,2 milliards de dollars, précise EA.



A titre de comparaison, les titres Codemasters avaient fini sur un cours de 534 pence vendredi soir.



Dans son communiqué, Electronic Arts explique que l'opération va lui permettre de combiner ses titres de jeux de course automobiles à ceux détenus par Codemasters, dont Formula One, DiRT, DiRT Rally, Grid et Project Cars.



L'opération devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre de l'année 2021.



Codemasters faisait l'objet, depuis le début du mois de novembre, d'une offre de rachat de la part d'un autre groupe américain, Take-Two, libellée à un prix de 485 pence par action, dont 120 pence en cash et 365 pence sous forme d'actions.



Take-Two dit actuellement réfléchir aux suites qu'il entend donner à sa proposition.



