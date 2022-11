Electronic Arts : bénéfice net trimestriel en légère hausse

Electronic Arts (EA) publie un chiffre d'affaires de 1905 M$ au titre du 2e trimestre (juillet-août- septembre) de son exercice, une activité en hausse de 4,2% par rapport à la même période un an plus tôt (1826 M$).



Dans le même temps, le bénéfice net connaît une progression modeste de +1,7%, à 299 M$, correspondant à un BPA trimestriel de 1,07 $ contre 1,02 $ un an auparavant.



Pour le 3e trimestre (oct.nov.déc), EA table sur un chiffre d'affaires compris entre 1825 et 1925 M$ avec un bénéfice net oscillant entre 120 et 164 M$.



Sur l'ensemble de l'exercice, soit une période de douze mois qui s'achèvera le 31 mars 2023, EA cible un chiffre d'affaires de 7550 M$ assorti d'un bénéfice net de 871 à 934 M$.



