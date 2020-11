Electronic Arts s'en est bien sorti cet été

San Francisco (awp/afp) - L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA), qui produit notamment les populaires jeux de foot FIFA ou de simulation les Sims, a fait mieux que prévu cet été, mais ses perspectives pour la saison des fêtes ont déçu les marchés.

EA a enregistré un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars (1,04 milliard de francs suisses) au deuxième trimestre de son exercice décalé, en baisse de 14% par rapport à la même période l'an passé, d'après un communiqué publié jeudi. Les analystes misaient sur moins d'un milliard.

Pour la période d'octobre à décembre, qui comprend la sortie du jeu FIFA 21, l'éditeur table sur 1,7 milliard de dollars de revenus, contre les 2,3 milliards envisagés à Wall Street.

La prudence d'EA a été sanctionnée en Bourse: son titre perdait plus de 7% lors des échanges électroniques après la clôture des marchés.

Le groupe s'est néanmoins félicité du succès de ses titres sportifs pendant le trimestre écoulé: Madden NFL 21 compte 30% de joueurs de plus qu'il y a un an et FIFA 20 en est presque à 35 millions de joueurs sur console et PC.

"Nous avons réalisé un trimestre meilleur que nos prévisions, notamment grâce aux services en direct, en particulier sur Madden et FIFA", a commenté le directeur financier Blake Jorgensen dans le communiqué.

EA a dégagé un bénéfice net de 185 millions de dollars pendant l'été et s'attend à 180 millions pour le dernier trimestre de 2020.

Le jeu vidéo de type "Battle Royale" (tir et survie à la première personne) "Apex Legends est en bonne voie pour devenir notre prochaine franchise à un milliard de dollars d'ici la fin de l'année fiscale", ajouté Blake Jorgensen.

Les réservations numériques (le montant de produits transmis de façon numérique, l'indicateur privilégié du secteur) sont ressorties à 5,58 milliards sur les douze mois écoulés, en hausse de 8% en rythme annuel.

afp/jh