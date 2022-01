Take-Two va racheter le fabricant de FarmVille, Zynga, dans le cadre d'une transaction évaluée à 12,7 milliards de dollars.

Le fabricant de jeux vidéo Take-Two Interactive Software Inc. va acquérir le fabricant de jeux mobiles Zynga Inc. dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions, pour une valeur d'entreprise de près de 12,7 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Take-Two a déclaré qu'elle acquerrait toutes les actions en circulation de Zynga à 9,86 dollars par action. Les actions de Zynga ont augmenté de 40,2 % à 8,89 dollars dans les échanges avant la cloche lundi.

Ce prix représente une prime de 64,4 % par rapport à la dernière clôture de Zynga. La valeur nette de l'opération est de 11,04 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

L'opération devrait être conclue d'ici la fin du mois de juin.