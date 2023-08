Electrovaya Inc. (Electrovaya) est une société canadienne spécialisée dans la technologie et la fabrication de batteries au lithium-ion. La société est engagée dans le développement et la fabrication de batteries lithium-ion exclusives, de systèmes de batteries et de produits liés aux batteries pour le stockage d'énergie, le transport électrique propre et d'autres applications spécialisées. Elle se concentre sur la contribution à la prévention du changement climatique en fournissant des batteries lithium-ion sûres et durables sans compromettre l'énergie et la puissance. Ses applications comprennent la manutention, l'e-mobilité et le stockage d'énergie.

