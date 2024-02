Electrovaya Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans la technologie et la fabrication de batteries lithium-ion. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des batteries lithium-ion et des systèmes de batteries pour le stockage de l'énergie, le transport électrique propre, les véhicules électriques lourds et d'autres applications spécialisées, sur la base de sa plateforme technologique Infinity Battery. L'entreprise s'efforce de contribuer à la prévention du changement climatique en fournissant des batteries lithium-ion sûres et durables. La société développe également une technologie de batterie à l'état solide de nouvelle génération au sein de sa division Labs. La société possède deux sites d'exploitation au Canada et un site de 52 acres avec une usine de fabrication d'environ 135 000 pieds carrés dans l'État de New York. Ses produits de batterie sont utilisés dans diverses applications, notamment la manutention, l'e-mobilité et le stockage d'énergie.

Secteur Equipements et composants électriques