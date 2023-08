Elegant Floriculture & Agrotech (India) Limited est une société basée en Inde qui est principalement un exportateur de roses et d'autres fleurs. La société fournit des engrais et des pesticides et les aide également à commercialiser leurs fleurs. Elle produit également des plantes de fleurs en pot. La société cultive des variétés de roses haut de gamme provenant de sociétés de sélection néerlandaises et européennes. La société propose des plantes d'intérieur fraîches, des fleurs de rose et des fleurs de gerbera, telles que Grand Gala Red, Upperclass Pink, Upperclass Red, Shakira et Gold Strike. Sa variété de Plantes d'intérieur comprend Alfenia, Anthurium, Croton, Zamiocolis, Aglaonema et Orchidées. La société propose une gamme de roses hollandaises, notamment Aqua, First Red, Marie Orange, Naranga, Noblesse, Poison, White Noblesse, Binaca, Gold Strike et Passion. Sa gamme de gerberas comprend des gerberas rouges, roses, jaunes et blancs. La société exporte des fleurs vers les pays européens et le Japon. L'usine de la société est située dans le village Mouge-Kashal, Taluka Maval, Wadgaon, district de Pune.

Secteur Pêche et agriculture