ELEKTA : Prise en compte des défis possibles liés à la répression de la corruption en Chine

Elekta AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de solutions cliniques de radiochirurgie et de radiothérapie destinés au traitement des cancers et des troubles du cerveau. En outre, le groupe propose des solutions logicielles permettant de gérer par l'image les dossiers médicaux informatisés et de suivre les données cliniques des patients. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (38%), Amérique du Nord et Amérique du Sud (30,7%) et Asie-Pacifique (31,3%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés