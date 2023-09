Elektros, Inc. est une entreprise de transport électrique. La société se concentre sur le développement de solutions de mobilité pour les consommateurs et les entreprises. Elle fournit des solutions de mobilité électrique qui aident l'industrie des véhicules électriques. La société fournit des voitures électriques de location. Son parc de voitures de location comprend la Tesla modelo Y, la Tesla modelo S et la Tesla modelo 3. La batterie portable de la société est une mallette qui contient une rallonge et permet aux consommateurs de brancher leur véhicule électrique à tout moment et en tout lieu s'ils n'ont pas accès à un chargeur de véhicule électrique traditionnel. Sa technologie est utilisée dans les véhicules électriques. Les chargeurs portables sont rangés dans le coffre, se connectent à la batterie principale du véhicule et s'allument à l'aide d'un interrupteur sur le tableau de bord en cas de besoin.