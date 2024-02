Element Solutions Inc est une société de produits chimiques spécialisés. Les segments de la société comprennent l'électronique et l'industrie et les spécialités. Le segment Électronique recherche, formule et vend des produits chimiques et des matériaux spécialisés pour tous les types de matériel électronique, de la conception de circuits imprimés complexes à l'emballage de semi-conducteurs avancés. Le segment Industrie et spécialités recherche, formule et vend des spécialités chimiques et des technologies de traitement qui permettent d'améliorer les surfaces et les processus industriels dans divers secteurs industriels, de l'habillage automobile aux infrastructures transcontinentales, de l'impression à grande vitesse à la robinetterie haut de gamme. Ses produits comprennent des systèmes chimiques qui protègent et décorent les surfaces métalliques et plastiques, des produits chimiques consommables qui permettent le transfert d'images d'impression sur des matériaux d'emballage flexibles, et des produits chimiques utilisés dans les fluides de contrôle hydraulique à base d'eau dans la production d'énergie en mer.

Secteur Chimie de spécialité