Element Solutions Inc est une entreprise mondiale et diversifiée de produits chimiques spécialisés dont les activités fournissent une large gamme de solutions. Les segments de la société comprennent l'électronique et l'industrie et les spécialités. Le segment Électronique recherche, formule et vend des spécialités chimiques et des technologies de traitement pour tous les types de matériel électronique, depuis la conception de circuits imprimés complexes jusqu'à l'emballage de semi-conducteurs avancés. Le segment Industrie et spécialités recherche, formule et vend des spécialités chimiques et des technologies de traitement qui améliorent les surfaces ou les processus industriels dans divers secteurs industriels, de l'habillage automobile aux infrastructures transcontinentales et de l'impression à grande vitesse à la robinetterie haut de gamme. Ses solutions permettent aux clients d'améliorer leurs processus de fabrication dans plusieurs secteurs clés, notamment l'électronique grand public, l'électronique de puissance, la fabrication de semi-conducteurs, les infrastructures de communication et de stockage de données, les systèmes automobiles, la finition des surfaces industrielles, etc.

Secteur Chimie de spécialité