Elementis prévoit que le bénéfice annuel sera conforme au consensus

Elementis PLC - Société londonienne de produits chimiques de spécialité - Réalise une "performance solide" au cours du quatrième trimestre de 2022, malgré "des conditions commerciales plus faibles en raison de la détérioration de l'environnement macroéconomique au cours de la période". Le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour 2022 devrait se situer dans une fourchette de 120 à 123 millions de dollars US, conformément aux attentes du marché et nettement supérieur à celui de l'année précédente. En particulier, dit-on, les Soins personnels ont continué à enregistrer de solides performances. "Dans les Cosmétiques, les actions sur les prix ont plus que compensé l'inflation continue des coûts et un certain affaiblissement de la demande dans certaines régions. La demande de AP Actives est restée robuste," ajoute Elementis. La société prévoit une dette nette d'environ 367 millions USD à la fin de 2022. Les résultats de l'année 2022 seront publiés le 7 mars.

En août, Elementis a fait état d'une hausse de 6,0% de son chiffre d'affaires à 478,3 millions USD pour les six mois qui se sont terminés le 30 juin, contre 452,1 millions USD un an plus tôt. Le bénéfice avant impôts a toutefois diminué de 20%, passant de 34,5 millions USD à 27,6 millions USD, les frais administratifs ayant augmenté de 53%, passant de 49,3 millions USD à 75,6 millions USD.

Cours actuel de l'action : 120,20 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 15

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.