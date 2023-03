La perte annuelle d'Elementis se creuse, le revenu augmente mais les coûts augmentent

(Alliance News) - Elementis PLC a annoncé mardi que sa perte annuelle s'était creusée, alors que le chiffre d'affaires était en hausse, les frais administratifs et les coûts des ventes ayant pesé sur les performances.

La société londonienne de produits chimiques spéciaux a déclaré que la perte avant impôts de 2022 s'élevait à 54,8 millions USD, se multipliant à partir de 7,5 millions USD en 2021.

Et ce, malgré une augmentation du chiffre d'affaires de 3,8 %, passant de 709,4 millions USD à 736,4 millions USD, car les frais administratifs ont augmenté de 43 %, passant de 151,0 millions USD à 215,7 millions USD, tandis que le coût des ventes a augmenté de 4,1 %, passant de 420,4 millions USD à 437,5 millions USD.

"En 2022, nous avons fait des progrès significatifs vers nos objectifs stratégiques et financiers. La vente de notre activité Chrome améliore la qualité du portefeuille - en réduisant la volatilité de nos bénéfices, en améliorant les marges et en transformant le profil de durabilité de notre activité", a déclaré le directeur général Paul Waterman, faisant référence à la vente de Chromium pour 170 millions USD fin janvier.

"En dépit d'un environnement macroéconomique volatile, avec une inflation significative des coûts et des défis liés à la chaîne d'approvisionnement, Elementis a enregistré une croissance résiliente de ses revenus et des marges d'exploitation ajustées2 plus élevées. Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise en œuvre de notre stratégie d'innovation, de croissance et d'efficacité dans l'ensemble de notre portefeuille de produits spécialisés avantageux et de grande valeur, en lançant de nouveaux produits, en gagnant de nouvelles affaires et en continuant à nous concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle."

Pour ce qui est de l'avenir, Elementis a déclaré qu'elle entamait l'année 2023 de manière "encourageante" et qu'elle était bien positionnée pour réaliser des progrès financiers.

Elle s'est dite confiante dans la réalisation d'un objectif moyen de 17% de marge opérationnelle, tout en visant à rétablir le paiement de dividendes aux actionnaires plus tard en 2023. Sa marge d'exploitation pour 2022 est de 13%, contre 12% en 2021.

"Les conditions commerciales restent modérées sur bon nombre de nos marchés, et nous prévoyons donc que le phasage de la demande sera plus fort au second semestre. Les prix de l'énergie sont également en train de se modérer par rapport aux pics de l'année dernière", a déclaré M. Waterman.

"Nous disposons d'un solide pipeline d'opportunités de vente [...] Malgré l'incertitude persistante de la demande mondiale, nous restons convaincus qu'Elementis est bien placée pour une croissance future et une amélioration des marges."

Les actions d'Elementis étaient en baisse de 0,2% à 126,20 pence chacune à Londres mardi matin.

