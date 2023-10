Elementis plc est une société de produits chimiques spécialisés basée au Royaume-Uni. La société développe des additifs performants qui répondent aux besoins non satisfaits des consommateurs et du marché. La société opère à travers deux segments : Performance Specialties et Personal Care. Le segment Performance Specialties se compose de Coatings et de Talc. Le segment Coatings est engagé dans la production de modificateurs rhéologiques et d'additifs pour les revêtements décoratifs et industriels. Le segment Talc est engagé dans la production et la fourniture de talc utilisé dans les secteurs des plastiques, des revêtements, des céramiques techniques et du papier. Le segment des soins personnels produit des modificateurs rhéologiques et des produits composés, y compris des ingrédients actifs pour les déodorants anti-transpirants, destinés aux fabricants de produits de soins personnels. Il fournit également des attributs cruciaux pour les produits finis dans une série d'industries, notamment les cosmétiques, les revêtements et les plastiques à longue durée de vie.

Secteur Chimie de spécialité