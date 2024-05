(Alliance News) - Eles Spa a annoncé jeudi la réception d'une nouvelle commande d'un client européen établi pour ARTmp Medium Power, pour les applications RF et Aérospatiale & Défense.

"Les dispositifs semi-conducteurs, technologie de radiofréquence pour le marché de l'aérospatiale et de la défense, sont utilisés dans une large gamme d'applications, telles que les radars maritimes, de contrôle du trafic aérien et militaires", a déclaré la société dans une note.

Antonio Zaffarami, président du conseil d'administration, a déclaré : "Cette nouvelle commande confirme que l'offre RETE - Reliability Embedded Test Engineering - Eles est le choix gagnant du premier fabricant mondial de semi-conducteurs RF pour l'aérospatiale et la défense. Le système ART mp, grâce à la méthodologie RETE, est capable de garantir le test le plus complet pour les applications RF dans les dizaines de GHz. Nous sommes donc prêts à relever les défis du marché, en répondant avec nos solutions aux normes et aux exigences de plus en plus strictes en matière de fiabilité et de qualité des produits pour cette technologie également.

Eles a clôturé jeudi au pair à 2,15 euros par action.

