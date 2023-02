Eles augmente son chiffre d'affaires à deux chiffres en 2022 ; le directeur financier démissionne

(Alliance News) - Eles Spa a indiqué que son chiffre d'affaires pour 2022 a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, passant de 19 millions d'euros à 21,9 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Eles Group, qui tient compte de la récente acquisition de CBL Electronics Srl et de sa société émettrice depuis octobre dernier et de Campera Electronic System Srl depuis janvier 2022, s'élève à 26,1 millions d'euros, en hausse de 37 % sur un an.

La part du chiffre d'affaires des services s'élève à 15,1 millions d'euros, en hausse de 15% sur un an, et représente 58% du chiffre d'affaires consolidé. La part de l'exportation reste forte à 61% du chiffre d'affaires, même si la consolidation de la société nouvellement acquise a renforcé le poids du marché domestique.

Le chiffre d'affaires consolidé pro-forma au 31 décembre 2022, dans l'hypothèse d'une consolidation complète de CBL Electronics Srl à compter du 1er janvier 2022, se serait élevé à environ 30,1 millions d'euros, en hausse de 12 % par rapport aux 27 millions d'euros pro-forma au 31 décembre 2021.

"Le conseil d'administration a également pris note de la poursuite de la pénurie mondiale sur les composants semi-conducteurs et de l'efficacité des actions mises en œuvre par la société pour atténuer les effets de l'allongement des délais de livraison avec un rééchelonnement conséquent des délais de livraison de certains articles du carnet de commandes, confirmés par l'augmentation des revenus", explique la société.

"Les effets liés à l'augmentation des prix d'achat des composants électroniques et des matériaux de base continuent d'avoir un impact sur les marges de l'année. Le taux d'inflation a également entraîné une augmentation de certains coûts de services et de matières premières, qui n'ont été que partiellement répercutés sur les prix de vente. Enfin, l'introduction sur le marché de deux nouvelles plateformes prometteuses, ART-MTX et smART MTX, a entraîné des coûts non récurrents liés à la phase d'industrialisation. La société continuera à suivre de près la situation en prenant toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets".

Francesca Zaffarami, PDG d'Eles, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de la forte croissance enregistrée en termes de revenus sur le marché SEMI, dans un scénario encore caractérisé par l'éventualité d'une pénurie, et de l'expansion significative sur le marché A&D résultant de l'intégration de CBL et Campera ; de laquelle nous attendons d'autres importantes synergies de gestion et d'affaires, étant donné le potentiel de développement des secteurs de référence : SEMI et A&D".

"Enfin, nous sommes satisfaits de la confiance que nous accordent plusieurs grands acteurs des secteurs SEMI et A&D qui, ces derniers mois, ont préféré les équipements Eles pour qualifier leurs dispositifs en interne".

Par ailleurs, Eles a annoncé que son directeur financier, Roberto Scappito, a démissionné pour poursuivre une nouvelle expérience professionnelle.

Scappito ne possède aucune action dans la société et quittera définitivement l'entreprise le 30 mars. À sa place, le PDG Francesca Zaffarami prendra le relais.

