Eles Semiconductor Equipment SpA est une entreprise technologique basée en Italie, active dans le domaine des systèmes de test pour la fiabilité et la qualité des composants microélectroniques. La société développe des solutions spécifiques pour la conception, la qualification et la fabrication de mémoires, de systèmes sur puce (SOC) entièrement numériques ou à signaux mixtes, de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de mémoires embarquées, d'alimentation intelligente, de leds intelligentes et de microsystèmes électromécaniques (MEMS). Son approche de test, RETE (Reliability Embedded Test Engineering) couvre les processus de conception, de qualité et de fabrication. L'entreprise fournit également une large gamme de services liés au marché. Les solutions et services de la société sont principalement utilisés dans des marchés tels que l'automobile, l'avionique, l'aérospatiale, la défense, l'industrie, les communications et l'Internet des objets (IOT).