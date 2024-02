(Alliance News) - Eles Spa a annoncé mardi que son conseil d'administration avait examiné les chiffres de pré-clôture du chiffre d'affaires consolidé pour 2023, qui s'est élevé à 32,8 millions d'euros, en hausse de 26 % par rapport aux 26,1 millions d'euros de 2022.

Les revenus de la division aérospatiale et défense se sont élevés à environ 10,7 millions d'euros, contre 5,3 millions d'euros au cours de la période précédente. Les revenus de la division semi-conducteurs ont augmenté de 6 % au cours de la période, "à contre-courant de la tendance industrielle", a déclaré la société dans une note.

"L'automobile reste le principal marché final", souligne la société, "et est substantiellement stable par rapport à la période précédente, et une nouvelle croissance dans le secteur est attendue à partir d'un renversement de la tendance à partir du second semestre 2024".

Francesca Zaffarami, PDG d'Eles, a déclaré : " Nous clôturons l'année 2023 avec une forte croissance et en ligne avec nos prévisions. Malgré un environnement de marché difficile, le groupe Eles a réalisé une croissance significative au cours de l'année grâce à son positionnement sur les applications critiques et sur l'aérospatiale et la défense. C'est la fin d'une année importante en termes de développement commercial, qui pose les bases pour envisager 2024 avec beaucoup de confiance. Après avoir visé la consolidation en 2022 et démontré la résilience de la nouvelle offre au cours de l'année 2023, nous sommes maintenant prêts à saisir les nouvelles opportunités de croissance, y compris les lignes externes, que 2024 pourrait présenter ".

L'action d'Eles a clôturé mardi en baisse de 2,6 % à 1,34 euro par action.

