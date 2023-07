Elevance Health Inc. a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mercredi après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, grâce à des coûts médicaux moins élevés que prévu dans son activité d'assurance maladie.

La semaine dernière, son grand rival UnitedHealth Group a battu ses estimations de bénéfices trimestriels, aidé par des coûts médicaux plus faibles, bien qu'il ait signalé des coûts plus élevés en raison de l'augmentation du nombre d'opérations chirurgicales.

Les assureurs de santé se sont montrés prudents face à la hausse des coûts médicaux cette année, après avoir constaté une augmentation de la demande d'interventions chirurgicales non urgentes, telles que les prothèses de hanche et de genou, que les patients plus âgés présentant un risque plus élevé d'infection par le virus de l'hépatite C, avaient retardées.

Le taux de sinistres médicaux d'Elevance, c'est-à-dire le pourcentage des indemnités versées par rapport aux primes perçues, était de 86,4 % au deuxième trimestre, contre 87 % un an plus tôt et des estimations de 86,95 %, selon Refinitiv.

Sur une base ajustée, la compagnie s'attend désormais à un bénéfice annuel de plus de 32,85 dollars par action, contre une prévision précédente de plus de 32,70 dollars par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 32,80 $ par action, selon les données de Refinitiv.

Hors éléments, Elevance a gagné 9,04 $ par action au deuxième trimestre, ce qui est supérieur aux estimations IBES de Refinitiv, qui étaient de 8,8 $ par action. (Reportage de Mariam Sunny et Khushi Mandowara à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)