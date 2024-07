Elevance Health, Inc. est le leader américain de l'assurance santé. Le groupe propose toute une gamme de produits et de services médicaux et spécialisés (assurance vie et invalidité, régime d'assurance médicaments, dentaire, optique et régime d'assurance des soins comportementaux, assurance santé des soins longue durée, gestion des frais médicaux, etc.). Elevance Health, Inc. est membre indépendant de la Blue Cross and Blue Shield Association, une association indépendante proposant un régime d'assurance santé. A fin 2023, le groupe comptait près de 47 millions de membres médicaux.

Secteur Système de soins de santé