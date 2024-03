Elevation Oncology, Inc. est une société d'oncologie. La société se concentre sur la découverte et le développement de thérapies sélectives contre le cancer pour traiter les patients atteints d'une gamme de tumeurs solides dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son principal produit candidat, EO-3021 (SYSA1801 ou CPO102), est un conjugué anticorps-médicament (ADC) conçu pour cibler la Claudine 18.2, une cible moléculaire validée cliniquement, qui peut sélectivement délivrer une charge utile cytotoxique directement aux cellules cancéreuses exprimant la Claudine 18.2. La claudine 18.2 est exprimée dans plusieurs types de tumeurs solides, notamment dans de nombreux cancers gastro-intestinaux tels que le cancer gastrique, le cancer de la jonction gastro-œsophagienne et le cancer du pancréas. La claudine 18.2 est également exprimée dans le cancer de l'ovaire, le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et d'autres tumeurs solides. La société étudie les possibilités de partenariats nouveaux ou existants et les opportunités de développement commercial afin d'élargir son portefeuille de produits novateurs dans le domaine de l'oncologie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale