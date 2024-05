Elevation Oncology, Inc. est une société d'oncologie. La société se concentre sur la découverte et le développement de thérapies sélectives contre le cancer pour traiter les patients atteints d'une série de tumeurs solides dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son principal produit candidat, EO-3021, est un conjugué anticorps-médicament (ADC) conçu pour cibler la Claudine 18.2, qui peut sélectivement délivrer une charge utile cytotoxique directement aux cellules cancéreuses exprimant la Claudine 18.2. EO-3021 est constitué d'un AcM d'immunoglobuline G1 (IgG1) entièrement humain qui cible la Claudine 18.2 et qui est conjugué de manière spécifique au site à la charge utile monométhyl auristatine E (MMAE) par l'intermédiaire d'un lien clivable avec un rapport médicament/anticorps (DAR) de 2. EO-3021 est conçu pour se lier à la Claudine 18.2 à la surface des cellules et est internalisé, après quoi le linker est clivé dans le lysosome pour libérer la charge utile MMAE, un puissant agent antimitotique. Son deuxième programme est un ADC conçu pour cibler HER3, qui est surexprimé dans les tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale