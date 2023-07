elexxion AG est une société basée en Allemagne, active dans le développement, la production et la vente de technologies laser dentaires. La gamme de produits de la société comprend les quatre systèmes laser elexxion claros, elexxion claros nano, elexxion duros et elexxion delos. elexxion claros est un laser à diode qui propose jusqu'à 50 watts de puissance. elexxion claros nano combine les avantages des lasers chirurgicaux de haute puissance avec les lasers à diode de faible puissance. elexxion duros est un système de laser erbium pour le traitement des tissus dentaires durs. elexxion delos combine les deux sources de laser dans un seul appareil, et peut être utilisé pour traiter un large éventail de problèmes dentaires. L'entreprise fournit également des accessoires pour ses produits et propose des ateliers de formation. Elle est active en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et coopère dans le monde entier avec divers partenaires de distribution.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés