ELI LILLY : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Eli Lilly de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 430 à 615 dollars, voyant du potentiel de hausse pour les revenus et le BPA à court terme du laboratoire pharmaceutique.



Revenant sur la publication trimestrielle de la veille, le broker met en avant des données positives de l'étude SELECT dans le traitement de l'obésité, ainsi que des ventes pour Mounjaro qui ont battu de 28% le consensus.



Ces éléments amènent Jefferies à relever significativement son hypothèse de pic de ventes pour le Mounjaro, à environ 70 milliards de dollars, et celle pour l'orforglipron, aux alentours 8,5 milliards de dollars.



