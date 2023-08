Boehringer Ingelheim a intenté un procès au gouvernement américain pour tenter de bloquer un programme qui donne au régime d'assurance maladie Medicare le pouvoir de négocier des prix plus bas pour les médicaments, rejoignant ainsi d'autres fabricants de médicaments et des groupes d'entreprises qui affirment que ce programme étoufferait le développement de nouveaux médicaments.

Dans une plainte déposée vendredi devant le tribunal fédéral de New Haven, dans le Connecticut, le fabricant allemand de médicaments à capitaux privés affirme que le programme viole la Constitution des États-Unis en donnant aux régulateurs fédéraux trop de pouvoir pour dicter les prix des médicaments.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS), qui supervise le programme Medicare pour les Américains âgés de 65 ans et plus, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le programme de négociation des prix des médicaments fait partie de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), signée par le président Joe Biden.

Les Américains paient davantage pour les médicaments sur ordonnance que les habitants de n'importe quel autre pays, et le programme vise à économiser 25 milliards de dollars par an d'ici à 2031 grâce à des négociations sur les prix des médicaments les plus coûteux pour Medicare.

Le programme fait déjà l'objet de plusieurs recours en justice, notamment de la part de grands groupes industriels et de sociétés pharmaceutiques.

À moins qu'il ne soit bloqué par un tribunal, le ministère de la santé et des services sociaux entamera le mois prochain des négociations sur dix médicaments coûteux, choisis par l'agence. Les prix négociés entreraient en vigueur en 2026.

Le traitement du diabète de type 2 Jardiance, que Boehringer partage avec le fabricant de médicaments américain Eli Lilly, est considéré comme l'un des médicaments les plus susceptibles d'être choisis pour le premier cycle de négociations.

Johnson & Johnson, Merck & Co et Bristol Myers Squibb figurent parmi les autres entreprises qui ont intenté un procès au sujet du programme.