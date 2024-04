Quatre doses de Mounjaro, le médicament contre le diabète d'Eli Lilly, resteront en rupture de stock jusqu'en 2024 en raison de l'explosion de la demande, selon le site web de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L'organisme de réglementation a indiqué que la disponibilité des doses de 7,5, 10, 12,5 et 15 milligrammes était limitée jusqu'au mois d'avril, tandis que les doses inférieures étaient indiquées comme "disponibles". La FDA avait précédemment indiqué que trois doses auraient une disponibilité limitée jusqu'au début du mois de mars.

L'injection, dont le nom chimique est tirzepatide, a été approuvée par la FDA pour la perte de poids sous le nom de marque Zepbound aux États-Unis l'année dernière.

Bloomberg News a rapporté jeudi dernier que des pharmacies telles que Rite Aid et Amazon Pharmacy étaient confrontées à une pénurie de Zepbound. Toutefois, le régulateur américain de la santé ne considère pas actuellement que le médicament contre l'obésité est en pénurie.

Lilly a déclaré la semaine dernière qu'elle continuait à fabriquer et à expédier toutes les doses de Zepbound, mais qu'en raison de la demande sans précédent pour ces médicaments, certains patients pourraient rencontrer des difficultés lorsqu'ils essaient de faire remplir leur ordonnance dans leur pharmacie.

L'explosion de la demande pour une classe de médicaments très efficaces contre le diabète et l'obésité, connus sous le nom d'agonistes du GLP-1, qui suppriment l'appétit et favorisent la sensation de satiété, a entraîné des contraintes d'approvisionnement pour des fabricants de médicaments tels que Lilly et le fabricant danois Novo Nordisk.

Le Mounjaro de Lilly a été approuvé en 2022 pour les patients atteints de diabète de type 2 afin de contrôler leur taux de sucre dans le sang. (Reportage de Sriparna Roy à Bengaluru et Patrick Wingrove à New York ; Rédaction de Tasim Zahid et Shailesh Kuber)