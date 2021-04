ELI LILLY : résultats et prévisions ratent le consensus

Eli Lilly a dévoilé des résultats trimestriels décevants et abaissé sa prévision de bénéfice annuel, pénalisé par la pandémie. Au premier trimestre 2021, le laboratoire américain a réalisé un bénéfice net de 1,355 milliard de dollars, ou 1,49 dollar par action, en baisse de 7%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,87 dollar, soit au dessous du consensus qui le donnait à 2,12 dollars. Le chiffre d'affaires a grimpé de 16% à 6,806 milliards, mais Wall Street visait 6,932 milliards.



Pour 2021, le groupe pharmaceutique table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 7,8 dollars contre 8 dollars auparavant. Le chiffre d'affaires est attendu entre 26,6 et 27,6 milliards. Le consensus vise un BPA, hors éléments exceptionnels, de 8,24 dollars et un chiffre d'affaires de 27,7 milliards.