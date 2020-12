ELI LILLY : plus optimiste sur ses perspectives

Le groupe pharmaceutique Eli Lilly a relevé ses objectifs 2020 à l'occasion de la présentation de ses perspectives 2021. Il vise désormais un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, situé entre 7,45 et 7,65 dollars pour des ventes entre 24,2 milliards de dollars et 24,7 milliards de dollars. Les ventes du bamlanivimab seront plus élevées que prévu. Le groupe visait auparavant un bénéfice par action ajusté entre 7,20 et 7,40 dollars pour des revenus entre 23,7 et 24,2 milliards de dollars.



L'année prochaine Eli Lilly table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7,75 dollars et 7,90 dollars pour des revenus situés entre 26,5 milliards de dollars et 28 milliards de dollars. Le marché table respectivement sur 8,07 dollars et 26,47 milliards de dollars.