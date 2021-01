ELI LILLY : résultats favorables pour son candidat médicament contre la maladie d'Alzheimer

Le donanemab, un anticorps expérimental, a montré un ralentissement significatif du déclin d'une mesure composite de la fonction cognitive chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer précoce par rapport au placebo dans les résultats de l'étude de phase 2 d'Eli Lilly.



" Nous sommes extrêmement satisfaits de ces résultats positifs pour le donanemab en tant que thérapie potentielle pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la seule cause principale de décès sans traitement ralentissant la progression de la maladie. Nous sommes impatients de discuter des données de l'étude et des prochaines étapes avec les régulateurs mondiaux " a déclaré la compagnie pharmaceutique.







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.