Eli Lilly : Jardiance approuvé dans l'insuffisance rénale

Le 22 septembre 2023 à 15:48 Partager

Eli Lilly et Boehringer Ingelheim annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé Jardiance en comprimés de 10 mg pour le traitement des adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) à risque de progression.



Le produit est ainsi indiqué pour réduire le risque de baisse soutenue du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe), d'insuffisance rénale terminale, de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation chez les adultes atteints d'IRC.



Les deux laboratoires pharmaceutiques rappellent que Jardiance a significativement réduit le risque de progression de la maladie rénale et de décès cardiovasculaire chez les adultes atteints d'IRC, comme l'a montré l'essai de phase III EMPA-KIDNEY.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.