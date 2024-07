Eli Lilly : Kisinla approuvé par la FDA contre Alzheimer

Le 03 juillet 2024 à 11:40 Partager

Eli Lilly fait savoir que la FDA a approuvé Kisunla (donanemab-azbt) en injection mensuelle pour traiter les adultes atteints de la maladie d'Alzheimer (AD) précoce, y compris les troubles cognitifs légers (MCI) et la démence légère avec pathologie amyloïde confirmée.



Kisunla, première thérapie ciblant les plaques amyloïdes permettant d'arrêter le traitement lorsque les plaques sont éliminées, pourrait réduire les coûts et les perfusions.



Kisunla a montré des résultats significatifs pour les patients atteints d'Alzheimer précoce, ralentissant le déclin clinique de 35% chez les moins avancés dans la maladie et de 22% dans la population globale.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.