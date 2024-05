Eli Lilly : accord de règlement avec Totality Medispa

Le 15 mai 2024 à 12:27 Partager

Eli Lilly annonce avoir conclu un accord de règlement avec Totality Medispa, une société auprès de laquelle le laboratoire avait intenté une série de poursuites en 2023.



Eli Lilly fait savoir que l'accord obligera Totality Medispa à effectuer un paiement monétaire et lui interdira de se livrer à 'certains comportements', notamment à cesser de prétendre vendre des produits Mounjaro ou Zepbound approuvés par la FDA.



L'accord exige que Totality respecte la loi fédérale pour ses produits composés, signale les événements indésirables à la FDA, et indique clairement que ses produits composés de tirzepatide ne sont pas approuvés par la FDA.



De plus, Totality ne devra plus utiliser la marque Lilly ni faire des déclarations trompeuses.



Lilly rappelle que seule sa version du tirzepatide est approuvée par la FDA et que les produits non approuvés posent des risques pour la santé des patients.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.