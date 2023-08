Eli Lilly : acquisition de DICE Therapeutics finalisée

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de DICE Therapeutics, ce qui li permet d'élargir son portefeuille d'immunologie en incluant les nouveaux candidats thérapeutiques oraux de DICE, y compris des inhibiteurs oraux en développement clinique afin de traiter les maladies chroniques en immunologie.



L'OPA d'Eli Lilly visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de DICE, au prix d'achat de 48$ par action a expiré comme prévu le 8 août 2023 et n'a pas été prolongé davantage.



A l'expiration de l'offre, 42 265 390 actions ont été valablement apportées représentant environ 88,4 % des actions émises et en circulation.



Eli Lilly précise que les actions ordinaires de DICE seront retirées de la cote du NASDAQ Global Market.



