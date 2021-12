Eli Lilly and : La valeur du jour à Wall Street - Eli Lilly trône au sommet du S&P 500 grâce à la révision de ses objectifs financiers

Eli Lilly domine de la tête et des épaules un S&P 500 tout juste à l'équilibre ce mercredi, à la faveur d'un bond plus de 8% à 269,81 dollars par action. Le laboratoire, qui tient ce mercredi sa Journée Investisseurs, a en effet agréablement surpris les investisseurs en annonçant une révision à la hausse de ses objectifs 2021 et publiant ses ambitions pour l'exercice 2021. Il vise ainsi un chiffre d'affaires de 28 à 28,3 milliards de dollars cette année et un BPA ajusté de 8,15 à 8,2 dollars, contre de précédentes prévisions de 27,2-27,6 milliards et 7,95-8,05 dollars respectivement.



A titre de comparaison, le consensus FactSet anticipe un chiffre d'affaires de 27,6 milliards et un BPA ajusté de 8,02 dollars.



Cet ajustement reflète "les revenus supplémentaires des anticorps Covid-19 associés au récent accord d'achat avec le gouvernement américain et l'impact sur les canaux de distribution de la mise à jour de la liste de médicaments NRDL 2022 en Chine", explique Eli Lilly. Le groupe estime que les revenus des anticorps Covid-19 devraient désormais s'élever à environ 2,1 milliards de dollars.



En ce qui concerne l'exercice 2022, Lilly prévoit un BPA ajusté de 8,50 à 8,65 dollars pour un chiffre d'affaires de 27,8 à 28,3 milliards de dollars, "les produits de croissance clés représentant les deux tiers du chiffre d'affaires des activités principales, à l'exclusion des thérapies COVID-19", précise le laboratoire. Le consensus FactSet vise pour sa part 8,13 dollars et 27,8 milliards de dollars respectivement.