Eli Lilly and : acquiert la biotech Morphic

Le 08 juillet 2024 à 14:25 Partager

Eli Lilly a annoncé ce lundi un accord définitif lui permettant d'acquérir Morphic, une biotech développant des thérapies orales à base d'intégrines pour le traitement de maladies chroniques graves. Le programme principal de cette société est un inhibiteur oral sélectif de petites molécules de l'intégrine ?4?7 pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII, colite ulcéreuse et maladie de Crohn, notamment) qui a le potentiel d'améliorer les résultats et d'élargir les options de traitement pour les patients.



"Les thérapies orales pourraient ouvrir de nouvelles possibilités d'intervention plus précoce dans des maladies telles que la colite ulcéreuse, et offrir également la possibilité d'une thérapie combinée pour aider les patients atteints d'une maladie plus grave", a déclaré Daniel Skovronsky, directeur scientifique de Lilly.