Eli Lilly and : plus optimiste sur ses prévisions grâce au Miounjaro et au Zepbound

Eli Lilly est attendu en forte hausse après avoir relevé ses objectifs annuels grâce au succès de ses médicaments Miounjaro et Zepbound, qui traitent respectivement le diabète et l’obésité. La firme pharmaceutique anticipe désormais un bénéfice par action ajusté entre 16,10 dollars et 16,60 dollars pour des revenus compris entre 45,4 et 46,6 milliards de dollars. Elle tablait auparavant sur un bénéfice par action ajusté entre 13,50 dollars et 14 dollars et sur des revenus situés entre 42,4 et 4,36 milliards de dollars.



Au deuxième trimestre, le bénéfice par action est ressorti à 2,97 milliards de dollars, soit 3,28 dollars par action, contre respectivement 1,76 milliard et 1,95 dollar, un an auparavant.



Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 3,92 dollars. Les revenus ont bondi de 36% à 11,3 milliards de dollars.



Les revenus tirés du Zepbound ont atteint 1,24 milliard de dollars et ceux du Miounjaro, 3,09 milliards de dollars.