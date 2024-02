Eli Lilly and : profite du succès de ses produits contre l'obésité et le diabète

Eli Lilly est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé mardi prévoir un bénéfice supérieur aux attentes pour 2024. Sur les trois derniers mois de 2023, le bénéfice par action ajusté ressort à 2,49 dollars, en hausse de 19% sur un an contre 2,19 dollars attendus. Le chiffre d’affaires a progressé de 28% à 9,35 milliards de dollars, au lieu de 8,93 milliards attendus. Il a bénéficié du succès de ses produits Zepbound et Mounjaro visant à soigner l'obésité et le diabète respectivement.



Le laboratoire s'attend à un chiffre d'affaires 2024 entre 40,4 et 41,6 milliards de dollars contre un consensus de 39,14 milliards. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 12,20 et 12,70 dollars, en ligne avec un consensus à 12,38 dollars.