Eli Lilly : approbation de la FDA pour le Jardiance

Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé le Jardiance (empagliflozine) 10 mg comme traitement visant à réduire le risque de décès et d'hospitalisation chez les adultes atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (HfrEF).



Le laboratoire précise que Jardiance n'est pas destiné aux personnes atteintes de diabète de type 1, car il peut augmenter le risque d'acidocétose diabétique chez ces patients.



' L'insuffisance cardiaque est une maladie cardio-rénale-métabolique chronique et débilitante qui affecte plus de 60 millions de personnes dans le monde. Alors que la prévalence de l'insuffisance cardiaque continue d'augmenter, le besoin de nouvelles options de traitement est critique ', explique Javed Butler, président du département de médecine, Université du Mississippi.



