Eli Lilly : collaboration stratégique avec Foghorn

Eli Lilly fait part d'une collaboration stratégique entre sa filiale de recherche-développement Loxo Oncology et Foghorn Therapeutics, visant à créer de nouveaux médicaments oncologiques en appliquant la plateforme exclusive Gene Traffic Control de Foghorn.



La collaboration comprend un accord de co-développement et de co-commercialisation pour le programme d'oncologie BRM sélective de Foghorn et une cible supplémentaire en oncologie non divulguée, ainsi que trois programmes de découverte supplémentaires.



Selon les termes convenus, Foghorn recevra une contrepartie initiale de 300 millions de dollars en espèces pour l'accrod de collaboration et un investissement par Lilly de 80 millions de dollars en actions Foghorn au prix de 20 dollars par action.



