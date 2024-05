Eli Lilly a conclu un accord avec une station thermale qui avait vendu des versions contrefaites de son médicament populaire contre le diabète Mounjaro et de son traitement pour la perte de poids Zepbound, a déclaré le fabricant de médicaments mardi.

Dans le cadre de cet accord, Totality Medispa versera une somme d'argent à Lilly et n'utilisera plus la marque Lilly pour la promotion de ses produits.

La station thermale devrait prendre plusieurs mesures correctives, notamment l'obtention et la distribution de produits composés à base de tirzépatide fabriqués conformément à la législation fédérale américaine. POURQUOI C'EST IMPORTANT Lilly et Novo Nordisk ont intenté un procès à plusieurs centres de cure médicale et pharmacies d'officine pour les empêcher de vendre des produits prétendant contenir les principes actifs (semaglutide et tirzepatide) utilisés dans les médicaments amaigrissants populaires des deux fabricants.

CONTEXTE L'année dernière, Novo a intenté un procès à une pharmacie de préparation et a redéposé une plainte contre une autre après avoir constaté que leurs produits prétendant contenir le principe actif de Wegovy, son médicament amaigrissant très demandé, étaient impurs, parfois jusqu'à 33 %.

Lilly a déclaré en mars qu'elle avait trouvé des bactéries et des niveaux élevés d'impuretés dans des produits prétendant être des versions composées de tirzepatide et a poursuivi plusieurs spas médicaux, cliniques d'amaigrissement et pharmacies composées pour les empêcher de vendre des produits prétendant contenir du tirzepatide, le principe actif de ses médicaments contre l'amaigrissement et le diabète.

Les médicaments composés sont des médicaments fabriqués sur mesure à partir des mêmes ingrédients que les versions de marque. Ils sont souvent moins chers, mais font également l'objet d'un examen réglementaire moins approfondi.

CITATION CLÉ "Bien que cet accord constitue un important pas en avant, Lilly ne peut pas résoudre ce problème seule. Nous soutenons fermement l'action des régulateurs fédéraux et des États pour dissuader et punir les pharmacies d'officine, les contrefacteurs et les autres personnes qui mettent les patients en danger en vendant des produits dangereux prétendant être du tirzepatide", a déclaré Lilly dans son communiqué. (Reportage de Sneha S K ; Rédaction de Shailesh Kuber)