Eli Lilly : contrat de 721M$ avec le gouvernement états-unien

Eli Lilly a annoncé hier soir un accord de 721 M$ avec le gouvernement des Etats-Unis afin de fournir jusqu'à 600000doses du médicament expérimental bebtelovimab, destiné au traitement du COVID-19 léger à modéré chez certains patients à haut risque.



Le gouvernement américain acceptera les doses de bebtelovimab dès lors qu'il obtiendra une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



L'accord d'approvisionnement prévoit la livraison d'un maximum de 600 000 doses au plus tard le 31 mars 2022 avec une option de 500 000 doses supplémentaires au plus tard le 31 juillet 2022.



L'impact financier estimé de cet accord en 2022 est d'au moins 720 millions de dollars de revenus et d'environ 0,20 $ de BPA.





