Eli Lilly : départ de la vice-présidente chargée de la qualité

Eli Lilly a fait savoir que Johna Norton, vice-présidente exécutive en charge de la qualité, prendra sa retraite à compter du 31 juillet 2024 après 34 ans de service au sein de l'entreprise.



Jusqu'à cette date, elle continuera à exercer pleinement ses fonctions. La laboratoire indique avoir débuté des recherches actives, en interne et en externe, afin de recruter son successeur.



Johna Norton travaille chez Lilly depuis 1990, où elle a débuté en tant chimiste analytique et a ensuite occupé divers postes de direction en matière d'assurance qualité et de contrôle qualité. En 2017, elle avait été nommée en tant que 'Top Women in Life Sciences' par FiercePharma.





