Eli Lilly : données positives dans la maladie de Crohn

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que le mirikizumab a satisfaisait aux critères d'évaluation principaux et secondaires par rapport au placebo dans le cadre d'une étude de phase 3 évaluant l'innocuité et l'efficacité du mirikizumab dans le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn.



La maladie de Crohn est une forme de maladie inflammatoire de l'intestin (MII) qui peut provoquer une inflammation systémique se manifestant par des douleurs abdominales, de la diarrhée, de la fièvre et une perte de poids.



Parmi les patients ayant reçu du mirikizumab, 54,1 % ont obtenu une rémission clinique à la semaine 52, contre 19,6 % des patients ayant reçu un placebo.



Avec ces données, Lilly prévoit de soumettre une demande de commercialisation du mirikizumab dans la maladie de Crohn à la Food and Drug Administration (FDA), suivie de soumissions à d'autres agences de réglementation du monde entier en 2024.



