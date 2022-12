Eli Lilly : élargissement de l'accord avec ProQR

Eli Lilly annonce l'élargissement de son accord de licence et de collaboration, initialement annoncée en septembre 2021, avec ProQR Therapeutics, pour explorer de nouveaux médicaments génétiques grâce à la plateforme exclusive d'édition d'ARN Axiomer de ProQR.Selon les termes de l'accord élargi, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis aura accès à des cibles supplémentaires dans le système nerveux central et périphérique, en plus des cibles initiales sur les troubles du foie.ProQR recevra 75 millions de dollars comprenant un paiement initial, ainsi qu'un investissement en actions. Lilly aura la possibilité d'exercer une option pour élargir davantage le partenariat pour une contrepartie de 50 millions.Sur la base de son accord initial et de son élargissement, ProQR est éligible pour recevoir jusqu'à environ 3,75 milliards de dollars en paiements d'étapes, ainsi que des redevances échelonnées allant jusqu'à un pourcentage moyen à un chiffre sur les ventes de produits.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.