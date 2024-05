Eli Lilly : essais positifs dans le diabète de type 2

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs de deux essais cliniques de phase 3 évaluant l'insuline efsitora alfa (efsitora) administrée une fois par semaine aux adultes atteints de diabète de type 2 utilisant de l'insuline pour la première fois et auprès d'autres qui ont recourt à plusieurs injections d'insuline quotidiennes.



Dans les essais cliniques de traitement à cible, efsitora a montré une réduction non inférieure de l'A1C par rapport aux insulines basales quotidiennes les plus couramment utilisées dans le monde.



' Les résultats [des deux essais] constituent une étape importante pour la communauté du diabète et démontrent que l'efficacité en tant qu'insuline hebdomadaire permet un contrôle de la glycémie équivalent aux insulines basales quotidiennes ', a déclaré Jeff Emmick, MD, Ph.D., senior vice-président, développement de produits, Lilly.





