Eli Lilly : évaluation positive pour le donanemab

Eli Lilly and Company a annoncé hier que le donanemab a satisfait à tous les critères d'évaluation pour l'analyse des résultats primaires à 6 mois dans l'étude de phase 3 TRAILBLAZER-ALZ 4, fournissant ainsi les premières données de comparaison chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce et traités par des thérapies ciblant les amyloïdes.Ces données comparant le donanemab à Aduhelm (aducanumab-avwa) pour évaluer la supériorité sur la réduction des plaques amyloïdes ont été partagées lors de la 15e conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD).Le donanemab est un anticorps expérimental qui cible une forme modifiée de la plaque bêta-amyloïde appelée N3pG.La FDA a reconnu que la réduction de la plaque bêta-amyloïde est un biomarqueur raisonnablement susceptible de prédire un bénéfice clinique dans le traitement de la maladie d'Alzheimer précoce.' Ces données renforcent notre confiance dans le mécanisme d'action unique du donanemab, basé sur la réduction des biomarqueurs clés de la maladie d'Alzheimer ', a déclaré Mark Mintun, M.D., vice-président du groupe de recherche et de développement sur la douleur et la neurodégénération, Eli Lilly and Company.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.