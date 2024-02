Eli Lilly : hausse de 19% du BPA au 4e trimestre

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly publie au titre du quatrième trimestre 2023 un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 19% en comparaison annuelle, à 2,49 dollars, ainsi que des revenus en croissance de 28% à 9,35 milliards.



Les revenus de ses nouveaux produits ont augmenté de 2,19 milliards de dollars pour atteindre 2,49 milliards, portés par Mounjaro et Zepbound, tandis que ceux de ses produits de croissance se sont accrus de 9% à 5,27 milliards, tirés par Verzenio et Jardiance.



Pour l'année 2024, Eli Lilly indique tabler sur un BPA ajusté entre 12,20 et 12,70 dollars, ainsi que sur des revenus compris entre 40,4 et 41,6 milliards de dollars, à comparer à 6,32 dollars et 34,1 milliards respectivement sur l'exercice écoulé.



