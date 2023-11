Eli Lilly : le Zepbound validé par la FDA contre l'obésité

Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'injection de Zepbound (tirzépatide) comme traitement de l'obésité.



Zepbound est indiqué pour les adultes obèses (avec un IMC de 30 ou plus) ou ceux qui sont en surpoids (avec un IMC de 27 ou plus) ayant également des problèmes médicaux liés au poids tels que l'hypertension, la dyslipidémie, le diabète sucré de type 2, l'apnée obstructive du sommeil ou les maladies cardiovasculaires. Ce traitement vise à perdre et à stabiliser son poids.



Le laboratoire précise que Zepbound soit être utilisé avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.



L'approbation s'appuie sur les résultats d'essais de phase 3. Dans un de ces essais, les personnes prenant Zepbound en complément d'un régime et d'exercices ont connu 'une perte de poids substantielle par rapport au placebo à 72 semaines'.



En détail, à la dose la plus élevée (15 mg), les personnes prenant Zepbound ont perdu en moyenne 48 livres, tandis qu'à la dose la plus faible (5 mg), les personnes ont perdu en moyenne 34 livres (contre 7 livres sous placebo).





